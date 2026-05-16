Aus für zwei andere Klärwerke Millionenprojekt: Kläranlage Oberhoppen wird saniert Daniel Dresen 16.05.2026, 10:00 Uhr

i Die Kläranlage Oberhoppen im gleichnamigen Ortsteil von Neustadt (Foto) ist sanierungsbedürftig. Für über 70 Millionen Euro wird sie in den kommenden Jahren modernisiert und ausgebaut. Das bedeutet gleichzeitig das Aus für die Kläranlagen Brochenbachtal (St. Katharinen) und Hallerbach (Windhagen). Archiv Heinz Werner Lamberz

Seit Jahren beschäftigen sich die VGs Asbach und Linz damit, ihre Klärwerke fit für die Zukunft zu machen. Nun gibt es eine Entscheidung: Die Kläranlage Oberhoppen wird auf den neuesten Stand gebracht, die beiden anderen Anlagen werden aufgegeben.

Die Kläranlage Oberhoppen im gleichnamigen Neustädter Ortsteil wird in Zukunft die Aufgaben der Kläranlage Hallerbach in Windhagen und der Kläranlage Brochenbachtal in St. Katharinen übernehmen. Alle drei Klärwerke sind in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig.







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