Land fördert GSG-Bauprojekt Millionen für die Sanierung von Wohnungen in Neuwied Rainer Claaßen 08.12.2025, 15:00 Uhr

i Die rheinland-pfälzische Finanz- und Bauministerin Doris Ahnen (rechts) hat in Neuwied einen Förderbescheid für den Wohnungsbau an die GSG übergeben. Jörg Niebergall

Das Geld vom Land hatte die GSG Neuwied für ihre Wohnungssanierungen zwar schon eingeplant, dennoch ist es laut Geschäftsführer David Meurer ein schönes Gefühl, wenn die Förderung dann tatsächlich da ist.

Wohnraum ist knapp. In Neuwied bemüht sich unter anderem die Gemeindliche Siedlungsgesellschaft (GSG) darum, neue Wohnungen zu bauen und vorhandene zu sanieren. Das kostet viel Geld. Erhebliche Unterstützung kommt jetzt aus Mainz: Das Land Rheinland-Pfalz fördert die Modernisierung von 56 GSG-Wohnungen.







