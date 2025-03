Migrationsbeiratschefin: „Bildung ist der Königsweg“

Dilorom Jacka ist nach ihrer Amtszeit von 2011 bis 2015 wieder zur Vorsitzenden des Beirats für Migration und Integration im Kreis Neuwied gewählt worden. Die gebürtige Usbekin hat kürzlich die Nachfolge von Violeta Jasiqi angetreten. Im Interview mit unserer Zeitung spricht Jacka über Nachholbedarf bei der Integration und wie Migranten im Kreis Neuwied auf den Rechtsruck reagieren.

Frau Jacka, nach längerer Abstinenz haben Sie Ende 2024 erneut für den Beirat für Migration und Integration kandidiert und sich auch wieder als Vorsitzende zur Verfügung gestellt. Welche wichtige Arbeit wurde in den vergangenen Jahren vom Beirat geleistet?

Das Zusammenleben von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sowie das interkulturelle Verständnis wurden gefördert. Wir stehen heute ganz woanders als noch vor einigen Jahrzehnten. Das ist ja auch politisch so gewollt. Integration vollzieht sich im ländlichen Raum aber anders als im urbanen Raum. In der Stadt Neuwied gibt es beispielsweise viele Treffpunkte und Begegnungsorte. Kirchliche Gemeinden und engagierte Ehrenamtliche leisten Flüchtlingshilfe. Wir haben hier größere ehrenamtliche und hauptamtliche Netzwerke. Es gibt heute viel weniger Vorurteile. Die interkulturelle Öffnung der Gesellschaft ist insbesondere in der Stadt Neuwied weit fortgeschritten. Wenn Sie mit offenen Augen durch die Stadt Neuwied gehen, sehen Sie viele Menschen mit Migrationshintergrund, die in Arbeit oder in Ausbildung sind. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, der gar nicht mehr wegzudenken ist. Aber auch im Landkreis Neuwied ist die Entwicklung immer stärker zu beobachten. In den Verbandsgemeindeverwaltungen gibt es inzwischen Ansprechpartner für Geflüchtete und Ehrenamtliche, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Die Unterstützung von Menschen mit Fluchterfahrung wird im Kreis oft im Rahmen der Nachbarschaftshilfe geleistet.

Bei 40.777 Wahlberechtigten für die Wahl des Beirats für Migration und Integration im Kreis Neuwied lag die Wahlbeteiligung bei unter 4 Prozent. Warum ist das so?

Der Beirat für Migration und Integration ist zwar ein Gremium, das ähnlich gewählt wird wie der Kreistag. Allerdings: Der Beirat ist nur ein beratendes Gremium und hat viel weniger Gestaltungsmöglichkeiten als der Kreistag. Viele Fragen sich deshalb auch: „Was habe ich davon, wenn ich zur Wahl gehe?“ Auch den Begriff Ehrenamt kennen viele Zugewanderte aus ihrer Heimat nicht. In absoluten Zahlen konnten wir die Wahlbeteiligung zwar steigern, dennoch ist der Beirat immer noch wenig bekannt. Auch die Ausübung eines Wahlrechts ist vielen nicht bekannt. Mit der Wahlbenachrichtigung im Beamtendeutsch können auch viele nichts anfangen. Sie denken: Es ist kein Behördenschreiben der Polizei oder eine Abmahnung, dann ist ja gut (lacht). Deshalb gibt es noch viel Informationsbedarf. Viele Wahlberechtigte müssen erst begreifen, dass mit dem Beirat die Möglichkeit besteht, an der politischen Meinungsbildung teilhaben zu können.

Welche persönlichen Ziele haben Sie sich für Ihre neue Amtszeit gesetzt?

Ich habe viele Wünsche, denn ich sehe einen großen Handlungsbedarf. Mir liegt am Herzen, die Bildungsgerechtigkeit zu fördern. Bildung ist der Königsweg der Integration. Sie öffnet sehr viele Türen. Es gibt aber immer noch Migrantengruppen, die durch das Raster fallen. Es ärgert mich, wenn Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland ihre Schullaufbahn beenden, ohne einen Abschluss erlangt zu haben, oder nicht den Sprung in die Berufswelt schaffen. Das ist sehr bitter. Sie verbauen sich dadurch Chancen. Wir haben viele junge männliche Flüchtlinge im Alter von 19 bis 20 Jahren, die man altersbedingt nicht mehr in den Regelschulen und nur schlecht im Berufsvorbereitungsjahr Sprache (BVJ-S) an Berufsschulen unterbringen kann. Viele nehmen dann gering qualifizierte Jobs auf, für die es keine Lehre braucht. Das kann ja nicht der Sinn und Zweck von Integration sein.

Man muss diesen Menschen den Erwerb der deutschen Sprache ermöglichen, damit sie dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht verloren gehen. Sie brauchen Unterstützung. Viele wollen sich weiterentwickeln, haben aber nicht die Möglichkeit dazu, denn in Deutschland ist alles sehr bürokratielastig. Menschen aus bestimmten Ländern bekommen beispielsweise gar nicht erst die Chance, Integrationskurse zu besuchen. Die Frage ist auch, wie es nach den Integrationskursen weitergeht. In dieser Hinsicht, muss ich sagen, hat sich vieles zum Negativen entwickelt. Ab Ende April 2025 wird es zum Beispiel keine Jugendintegrationskurse mehr geben, weil die noch amtierende Bundesregierung hier den Rotstift angesetzt hat. Ich finde das sehr schade, denn im Landkreis Neuwied hatten wir mit der städtischen Volkshochschule als Kursanbieter ein Erfolgsmodell geschaffen. Die Erfolgsquote in den Jugendintegrationskursen, um das Niveau B1 zu erlangen, war höher als in den regulären Kursen mit deutlich geringerer Stundenzahl. Das Motto bei der Integrationsarbeit muss lauten: fordern und fördern.

Islamunterricht soll in Rheinland-Pfalz über die bisherigen Modellschulen hinaus flächendeckend ein reguläres Schulfach werden. Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung der Landesregierung?

Für mich ist das ein Zeichen der Willkommenskultur. Muslime sind schließlich seit Längerem ein Teil der Gesellschaft, der immer größer wird. In meinen Augen ist es keine handfeste integrationsfördernde Maßnahme, sondern ein Zeichen von Respekt im Umgang miteinander. Allerdings kann der Islamunterricht keinen Bildungsabschluss ersetzen.

Wie fühlen sich denn die Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Neuwied?

Das Zusammenleben zwischen Einheimischen und der eingewanderten Bevölkerung ist mittlerweile ganz entspannt. Es gibt so viele Menschen mit Migrationshintergrund im Kreis Neuwied, dass dies ganz selbstverständlich geworden ist. Sie fühlen sich wohl, denn sie finden hier gute Bedingungen vor. In Stadt und Kreis gibt es verschiedene sinnvolle Unterstützungsangebote wie Migrationsberatungsstellen oder den Jugendmigrationsdienst. Auch Kreis- und Stadtspitze gehen ganz offen auf die Menschen mit Migrationshintergrund und deren Organisationen wie Moscheen zu. Ich beobachte eine positive Entwicklung.

Ich kann Ihnen dazu noch eine Anekdote erzählen: Am 10. November 2024 wurden die Beiräte in Stadt und Kreis ja neu gewählt. Durch die Umstellung des Meldesystems wurden in der Stadt Neuwied erstmals auch eingebürgerte Menschen erfasst. Sie erhielten automatisch eine Wahlbenachrichtigung und mussten keinen schriftlichen Antrag vorab stellen, um wählen zu können. Sie glauben nicht, wie viele empörte Rückmeldungen wir von deutschen Staatsbürgern mit Migrationshintergrund erhalten haben. Sie waren buchstäblich beleidigt, dass sie eine Benachrichtigung für die Wahl des Beirats für Migration und Integration erhalten haben, sie seien schließlich gut integriert (lacht). Sie identifizieren sich also nicht mehr als Migranten. Sie haben einen gewissen Status erreicht, der sich von dem der Ausländer unterscheidet.

Das ist auch der Grund, warum sich viele Aussiedler nicht für den Beirat aufstellen lassen. Waren vor Jahren noch Menschen mit türkischen Wurzeln im Beirat stark vertreten, waren es bei der Wahl vor fünf Jahren viele Syrer und andere Arabischstämmige, mittlerweile sind es viele Ukrainerinnen. Sie haben die Möglichkeit erkannt, dass man hier etwas mitgestalten kann. Ich ermutige die Beiratsmitglieder auch immer dazu, sich zu engagieren. Denn dadurch können sie viel lernen und Kontakte knüpfen. Damit ist die Arbeit im Beirat eine besondere Form der Integration. Ich selbst war von 2011 bis 2015 schon einmal Vorsitzende des Beirates für Migration und Integration im Kreis Neuwied. In dieser Zeit habe ich parallel zu meinem Studium wichtige Erfahrungen gesammelt, die mir später ermöglicht haben, die Stelle als Integrationsbeauftragte der Stadt Neuwied zu bekommen.

Die AfD, eine in Teilen rechtsextreme Partei, die in ihr Wahlprogramm den Begriff „Remigration“ aufgenommen hatte, wurde bei der Bundestagswahl zweitstärkste Kraft – auch bei den Wählern im Wahlkreis Neuwied. Im Neuwieder Kreistag und im Stadtrat sind sie jeweils drittstärkste Kraft. Inwieweit spüren Migranten im Kreis den Rechtsruck?

Die AfD hat bei der Bundestagswahl in Ostdeutschland die größten Wahlerfolge erzielt, obwohl dort nur verhältnismäßig wenig Menschen mit Migrationshintergrund leben. Wenn eine Bevölkerung wie im Kreis Neuwied mit vielen Zugewanderten zusammenlebt, wählt sie andere Parteien als die AfD. Gerade in der Stadt Neuwied haben wir einen sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund – beinahe ein Drittel. Viele von ihnen sind sehr gut integriert. Das ist auch den langjährigen Anstrengungen und Projekten der Zivilgesellschaft und der Stadtspitze zu verdanken. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in der Stadt und im Kreis Neuwied überdurchschnittlich viele Bürgerinnen und Bürger die AfD gewählt haben. Viele hat das Thema Migration offenbar sehr bewegt. Das zeigt aus meiner Sicht, dass es beim Thema Integration noch viel zu tun gibt. Deswegen ist auch die Arbeit des Beirates im Kreis so wichtig. Aus eigenem Erleben weiß ich aber auch, dass es nicht wenige Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die der Auffassung sind, dass Kriminelle und Gefährder mit Migrationsgeschichte ihrem Ansehen als Zugewanderte in der Gesellschaft schaden können. Sie wehren sich gegen Menschen, die das friedliche Zusammenleben in Gefahr bringen. Viele haben erkannt, wie bedeutsam der soziale Zusammenhalt in unserer Einwanderungsgesellschaft ist. Diesen wollen wir mit unserer Arbeit als Beirat stärken und fördern. Damit wirken wir einer gesellschaftlichen Spaltung aktiv entgegen.

Würden Sie einen härteren Migrationskurs unter der neuen Bundesregierung befürworten?

Man muss nicht härter vorgehen, sondern konsequenter. Die Gesetze sind da, sie werden nur nicht immer ausreichend umgesetzt. Teilweise lassen die Gesetze jedoch einen großen Interpretationsspielraum zu, oder es mangelt an Mitarbeitern in den Verwaltungen oder an Gerichten.

Das Gespräch führte Daniel Dresen

Vita und Beirat

Dilorom Jacka ist in der früheren Sowjetrepublik Usbekistan geboren und aufgewachsen. Sie lebt seit 1999 im Kreis Neuwied. Von 2010 bis 2015 hat sie berufsbegleitend Soziale Arbeit an der Hochschule studiert. Seit 2015 ist Jacka die Integrationsbeauftragte der Stadt Neuwied und hat inzwischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Mitglieder des Beirats für Migration und Integration werden alle fünf Jahre gewählt. Wahlberechtigt sind neben den ausländischen Einwohnern auch EU-Bürger, Spätaussiedler, Doppelstaatler und Staatenlose mit Wohnsitz im Kreis Neuwied. Der Kreis-Beirat setzt sich aus zehn gewählten Mitgliedern und fünf vom Kreistag berufenen Vertretern der Parteien zusammen. Sie üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Als Multiplikatoren und Interessenvertreter setzen sich Beiratsmitglieder für die Förderung des Zusammenlebens der unterschiedlichen Kulturen ein und stellen sich gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Benachteiligung in allen gesellschaftlichen Kernbereichen wie Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnraum und Gesundheitsversorgung. drd