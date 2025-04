Michael Christ ist der alte und neue Bürgermeister der VG Asbach. Der Alleinbewerber holte 80 Prozent Ja-Stimmen. Doch in einer Gemeinde waren es deutlich weniger.

Die Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach ist entschieden. Alleinbewerber Michael Christ (CDU), der schon die vergangenen acht Jahre auf dem Chefsessel im Asbacher Rathaus saß, ist mit einem Stimmanteil von 80 Prozent wiedergewählt worden. Bei einer Wahlbeteiligung von knapp 39 Prozent holte der Koddener ein Traumergebnis und freut sich nun auf weitere acht Jahre im Rathaus.

Großer Rückhalt für Christ in Buchholz und Neustadt

Bei der Wahl 2017 hatte Christ noch einen Gegenkandidaten gehabt und holte damals knapp 56 Prozent der Stimmen. Dieses Mal hat sich niemand getraut, gegen den 56-jährigen Amtsinhaber anzutreten. Das Ergebnis gibt dem Recht: In allen Gemeinden konnte Christ auf großen Rückhalt zählen. In Asbach kamen zwar die schlechtesten Ergebnisse zustande, vor allem aber in Neustadt und Buchholz holte der Christdemokrat stabil mehr als 80 Prozent Ja-Stimmen.

i Mit seiner Familie, zu der auch Hündin Fietje gehört, feiert Christ am Wahlabend im Rathaus. Daniel Rühle

Die Stimmung bei der Wahlparty am Sonntag im kleinen Ratssaal des Asbacher Rathauses war von Anfang an gut und man war zuversichtlich, dass Christ ein gutes Ergebnis holen würde. Mitarbeiter, Freunde, Weggefährten und natürlich seine Familie durften nicht fehlen und umringten den Bürgermeister und Kandidaten. Vor allem eine durfte nicht fehlen: Fietje, Christs Hündin und „beste Freundin“, wie er lachend sagte.

Gratulanten aus der Politik

Trotz der guten Stimmung war dem Bürgermeister im Gespräch mit seinem Ersten Beigeordneten, Markus Harf, anzumerken, dass die Anspannung groß war. Als dann um 18.58 Uhr das Endergebnis nach 46 von 46 ausgezählten Wahllokalen feststand, kannte der Jubel im Saal kein Halten mehr. Der erste Gratulant war Christs Erster Beigeordneter Harf, gefolgt von den übrigen Gästen, darunter Kreis-CDU-Chef Jan Petry, der Beigeordnete Martin Buchholz oder Vertreter der übrigen Parteien in der VG wie Thomas Stumpf (SPD), Alexander Buda (FDP) oder Hermann Bernardy (FWG).

i Die Anzeigetafel zeigt viel Grün: Christ holte 80 Prozent der Stimmen. Nur 20 Prozent der Wähler stimmten gegen den Amtsinhaber. Daniel Rühle

Und wie schätzt der Wahlsieger sein Traumergebnis von 80 Prozent ein? Wie er in einer kleinen Rede nach dem Endergebnis sagte, wäre er mit einer „5“ vorne enttäuscht gewesen, eine „6“ wäre okay gewesen, eine „7“ hätte ihn euphorisch gemacht, „und ihr könnt euch ja denken, wie ich mich dann jetzt mit 80 Prozent Ja-Stimmen fühle“, sagte ein bestens aufgelegter Michael Christ.

Im Anschluss lud er alle Gäste zu reichlich Kuchen und Herzhaftem ein, bevor ihn sich unsere Zeitung für eine erste Reaktion schnappen konnte. „Perfekt, das ist ein super Ergebnis. Ich bin den Wählern in der Verbandsgemeinde sehr, sehr dankbar“, sagte ein sichtlich entspannter Christ im Gespräch. Wenn man einen Gegenkandidaten hätte, sei klar, dass die Anhänger der anderen Partei diesen wählen würden, „wenn man Alleinkandidat ist, fragt man sich vorher mit einem mulmigen Gefühl, wie die sich verhalten“, so Christ.

Digitalisierung, Feuerwehr und freiwillige Leistungen im Fokus

Anscheinend verhielten sie sich dem Verwaltungschef gewogen. Durch die VG weg habe er ein gutes Ergebnis eingefahren – mit Abstrichen in der Ortsgemeinde Asbach. „Das Vertrauen der Bürger müssen wir nun als Verpflichtung wahrnehmen und für das Wohl der Verbandsgemeinde Asbach arbeiten in den kommenden acht Jahren“, betonte Christ. Die Digitalisierung der Verwaltung, die Investition in die Feuerwehr sowohl die Aufrechterhaltung der freiwilligen Leistungen seien seine Herzensprojekte für die neue Amtszeit ab 1. Januar 2026, erklärte Christ, bevor er sich wieder der Annahme von telefonischen Gratulationen widmete.