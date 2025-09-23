Michael Christ, Bürgermeister der VG Asbach, steht kurz vor seiner zweiten Amtszeit. Im Gespräch mit unserer Zeitung spricht er über die größten Investitionen und Herausforderungen.
Lesezeit 5 Minuten
Michael Christ (57, CDU), Bürgermeister der VG Asbach, ist in diesem Frühjahr für eine weitere Amtszeit gewählt worden. Diese beginnt offiziell am 1. Januar 2026. In unserer Zeitung spricht er unter anderem über den Wirtschaftsstandort, notwendige Investitionen in Millionenhöhe in die Infrastruktur und über die lokale Gesundheitsversorgung.