Oberhonnefeld-Gierend MGV Concordia Oberraden spielt Konzert im Kerzenschein Jörg Niebergall 04.02.2025, 14:30 Uhr

i Beeindruckten mit ihrer Stimmgewalt: der Männergesangverein (MGV) Concordia Oberraden. Jörg Niebergall

In der evangelischen Kirche Oberhonnefeld hat der Männergesangverein (MGV) Concordia Oberraden ein besonderes Konzerterlebnis geboten: Beim „Candlelight Konzert“ wurden neben Ohrwürmern auch kulinarische Köstlichkeiten serviert.

Der Männergesangverein (MGV) Concordia Oberraden bot am Sonntag in der evangelischen Kirche Oberhonnefeld einen genussvollen Konzertabend. Etliche Kerzen tauchten das Kirchenschiff in stimmungsvolles Licht. Der Abend unter dem Titel „Candlelight Konzert“, moderiert von Tim Maur, bot musikalische Abwechslung gepaart mit kulinarischen Überraschungen.

