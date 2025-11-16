Meutsch und Yma America sammeln Spenden für Bildung

Auf Einladung des Martin-Butzer-Gymnasiums berichtet Reiner Meutsch über seine Weltreise. Für seine Stiftung Fly & Help sammelt er Spenden, um Bildung zu fördern. Konkret werden mithilfe der Spender Schulen errichtet – mittlerweile eine große Anzahl.
Wenn „Mister Fly & Help“ Reiner Meutsch zu seinen Liveshows zur “Weltumrundung" einlädt, dann sind die Hallen und Säle meist gut gefüllt. Das war auch am Freitagmorgen nicht anders, als Meutsch gemeinsam mit Yma America (Musical „König der Löwen“ aus Hamburg) auf Einladung des Martin-Butzer-Gymnasiums in der evangelischen Kirche Dierdorf seine Visitenkarte abgab.