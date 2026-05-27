Leben und arbeiten an der B42 Metzger an der B42: Tradition und Durchgangsverkehr Andreas Winkelmann 27.05.2026, 06:00 Uhr

i Ab 1970 hat Karl Schumacher die Fleischerei Schumacher geleitet, 2015 hat sein Sohn übernommen. Wildspezialitäten von der Metzgerei sind ein über die Grenzen Leutesdorfs bekannter Geheimtipp. Andreas Winkelmann

Unter dem Titel „Leben und arbeiten an der B42“ greift unsere Zeitung Geschichten zur Bundesstraße am Rhein auf. Dieses Mal haben wir uns mit Karl Schumacher unterhalten, dessen Familie seit 1906 die Fleischerei Schumacher in Leutesdorf betreibt.

„Leben und Arbeiten an der B 42“: Karl Schumacher verkörpert beides. Mit seiner Frau wohnt er im Haus in der Hauptstraße 79 in den oberen Etagen, während im Erdgeschoss die Fleischerei Schumacher betrieben wird. Im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet der 78-Jährige von spontan haltenden Kunden, die zu Stammkunden wurden, und dem belastenden Lkw-Verkehr.







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