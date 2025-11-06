Programmkinopreis erhalten Metropol und Schauburg: Neuwied hat breites Kinoangebot Rainer Claaßen 06.11.2025, 13:00 Uhr

i Die Filmtheaterbetriebe Weiler, die die Kinos in Neuwied betreiben, haben den Programmkinopreis erhalten. Oliver Berg. dpa

Die Filmtheaterbetriebe Weiler, die die Kinos in der Stadt betreiben, haben gleich dreimal den Programmkinopreis erhalten. Mit diesem will das Land ein Zeichen für den Erhalt der Kinokultur setzen.

Mit den beiden großen Filmtheatern Metropol und Schauburg und zwei kleineren Studiokinos bietet Neuwied – gemessen an der Größe der Stadt – ein breites Kino-Angebot. Darüber hinaus tun Inhaberin Sabine Weiler und ihr Team viel dafür, dass neben dem kommerziellen Mainstream-Angebot auch Platz für besondere Filmerlebnisse ist.







