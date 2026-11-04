Rund 350 Männer und Frauen aus fünf Betrieben zogen in Neuwied vor die Werkstore von ZF Aftermarket und forderten mehr Lohn und Jobsicherheit. Zu dem Warnstreik hatte die IG Metall aufgerufen.
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Trillerpfeifen statt Maschinenlärm, klare Forderungen statt leiser Töne: Rund 350 Beschäftigte aus fünf Betrieben der Metall- und Elektroindustrie haben am Mittwoch, 4. November, in Neuwied für höhere Löhne demonstriert. Mit einem Warnstreik vor dem Werksgelände von ZF Aftermarket machten sie deutlich, dass sie vom bisherigen Angebot der Arbeitgeber wenig halten.