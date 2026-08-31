In Linz hat sich vor zehn Jahren der Fanclub „Mittelrhein Borussen 2016“ gegründet. Zusammen besuchen sie Partien von Borussia Mönchengladbach – darunter magische Nächte in der Champions League, aber auch nervenaufreibende Spiele im Abstiegskampf.
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Der Saisonauftakt lief für Borussia Mönchengladbach, wie zu erwarten, eher durchwachsen: Einem Pflichtsieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten TSV Schott Mainz folgte im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison eine Auswärtsniederlage bei RB Leipzig.