Fanclubs im Kreis Neuwied Messi live gesehen: 10 Jahre „Mittelrhein Borussen“ Daniel Dresen 31.08.2026, 17:30 Uhr

i Die "Mittelrhein Borussen 2016“ aus Linz, Fanclub des Fußballbundesligisten Borussia Mönchengladbach, gibt es seit zehn Jahren. Der Vorsitzende Manfred Paffhausen, die Schriftführerin Rosi Muscheid (rechts) und die Kassiererin Rosi Brockhaus freuen sich auf die neue Saison. Daniel Dresen

In Linz hat sich vor zehn Jahren der Fanclub „Mittelrhein Borussen 2016“ gegründet. Zusammen besuchen sie Partien von Borussia Mönchengladbach – darunter magische Nächte in der Champions League, aber auch nervenaufreibende Spiele im Abstiegskampf.

Der Saisonauftakt lief für Borussia Mönchengladbach, wie zu erwarten, eher durchwachsen: Einem Pflichtsieg in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten TSV Schott Mainz folgte im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison eine Auswärtsniederlage bei RB Leipzig.







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