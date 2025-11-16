Zum sechsten Mal Ladies First Messe in Melsbach: Alles fürs innere und äußere Wohl Charley Burke 16.11.2025, 12:00 Uhr

Mit rund 50 Ausstellerinnen ist die „Ladies First“-Messe in Melsbach zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender angewachsen. Bei der sechsten Ausgabe stand wieder alles für das innere und äußere Wohl im Mittelpunkt.

Die grauen Wintermonate kündigen sich langsam an, doch bei der „Ladies First“-Messe in Melsbach war davon nichts zu spüren. Dort sorgt ein warmes Strahlen für echte Wohlfühlatmosphäre. Zum sechsten Mal findet die Messe bereits statt. Was einst in Kurtscheid seinen Anfang nahm, hat inzwischen im Bürgerhaus von Melsbach eine neue Heimat gefunden.







