Messe in Kleinmaischeid bietet Infos und Interaktion

Bei trübem Wetter haben jüngst Gesundheit und Wellness im Bürgerhaus von Kleinmaischeid im Mittelpunkt gestanden. Denn dort ist die erste Messe unter dem Motto „Life-Balance-Day“ des Gewerbeverbandes VG-Aktiv-Dierdorf über die Bühne gegangen.

Mit 18 Ständen und einer breit gefächerten Auswahl bot die Messe eine Plattform für zahlreiche Aussteller. „Wir wollten auch kleineren Gewerbevereinen eine Möglichkeit geben, sich zu präsentieren, auch solchen, die nicht in das Konzept anderer Messen passen. Viele der Stände kamen dabei ganz spontan zustande“, so Katja Ziegler, Vorsitzende des Gewerbevereins Dierdorf.

Besucher konnten eine Körperanalyse erstellen lassen

Von Yoga-Kursen, die vor Ort angeboten wurden, über Schulter- und Nackenmassagen, Seh- und Hörtests, Sportinformationen bis hin zur Orthopädie war alles vertreten, was zur Gesundheit beiträgt. Ein Stand von Ringana, einer österreichischen Firma, bot frische Pflegeprodukte für Männer, Frauen und Babys sowie Nahrungsergänzungsmittel und Ingwershots für mehr Energie und Gesundheit an. Auch das Fitnessstudio Medicon mit Standorten in Dierdorf, Neuwied und Heimbach-Weis war vertreten. Dort konnten Besucher eine Körperanalyse durchführen lassen, bei der unter anderem der Körperfettanteil gemessen wurde.

i Das Bürgerhaus in Kleinmaischeid war Schaplatz der ersten Gesundheits- und Wellnessmesse des Gewerbevereins VG-Aktiv-Dierdorf. Charley Burke

Parallel zur Messe fanden den ganzen Tag über Vorträge zu verschiedensten Themen statt, bei denen sowohl die innere als auch die äußere Gesundheit im Fokus standen. Anke Pfeffermann, Gestalt- und Traumatherapeutin mit 33 Jahren Erfahrung, hielt einen interaktiven Vortrag über den Umgang mit Grenzen, insbesondere innere Grenzen. Statt eines klassischen Vortrags gestaltete sie eine interaktive Runde in Form eines Stuhlkreises. Die Teilnehmer konnten aus verschiedenen Bildern wählen und diese als Ausgangspunkt nutzen, um ihre persönlichen Erfahrungen mit Grenzen zu reflektieren und zu teilen. „Man muss auch lernen, sich selbst zu lieben und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Oft gerät das in Vergessenheit, weil andere Personen im Leben priorisiert werden“, erklärt Pfeffermann. Der Stuhlkreis bot den Teilnehmern die Möglichkeit, sich frei über ihre Emotionen auszutauschen.

Bewegung und Ernährung waren Vortragsthemen

Auch das Thema Burnout wurde von Birgit Baum behandelt. Kerstin Mäurer, Osteopathin aus Thalhausen, hielt gleich zwei Vorträge über Bewegung, Stoffwechsel und Gesundheit. „Mit der eigenen Gesundheit sollte man sich bereits im Vorfeld beschäftigen und nicht erst, wenn man krank ist, denn jeder trägt selbst Verantwortung für sein Wohlbefinden“, betonte Mäurer.

Thomas Mischlinski referierte ebenfalls und sprach über Ernährung sowie verschiedene Diätformen. „Wir sind sehr überrascht von der positiven Resonanz, insbesondere seitens der Händler“, erklärt Katja Ziegler. „Wir können uns gut vorstellen, die Messe in Zukunft erneut zu veranstalten – vielleicht nicht jedes Jahr, aber definitiv wieder.“