Was passiert eigentlich in einem Zentrum für therapeutisches Reiten? Anworten auf diese Frage gab es für Besucher des Aktionstages in Windhagen. Dabei gab sich auch eine bekannte Schauspielerin für eine Lesung ein Stelldichein.

Matteo ist fasziniert: Wie kuschelig sich Miras Ohren anfühlen! Immer wieder berührt der Einjährige, der von seinem Opa auf dem Arm getragen wird, das Fjordpferd und zeigt dabei keinerlei Angst. Mira hat ihrerseits nichts gegen die behutsame Annäherung des Knirpses einzuwenden – das Therapiepferd kennt sich mit kleinen und großen Menschen aus und freut sich über jede Zuwendung. Diese berührende Szene war nur eine von vielen, die beim Aktionstag im Zentrum für therapeutisches Reiten Johannisberg zu beobachten waren.

Kernthema der Veranstaltung in Windhagen war diesmal nicht die seit über 20 Jahren bekannte und bewährte Arbeit des Zentrums, sondern das Kennenlernen des Pferdes als Lebewesen und Gefährte, wie Gründerin Marion Drache im Gespräch mit unserer Zeitung erläuterte. „Wir wollen Menschen, die noch nie mit einem Pferd näheren Kontakt hatten und sie vielleicht nur von Weitem oder aus dem Fernsehen kennen, die Gelegenheit geben, die Tiere an diversen Stationen zu betrachten, zu streicheln, zu riechen oder zu hören – sie also mit allen Sinnen wahrzunehmen, und das generationenübergreifend“, sagte sie. „Es geht heute nicht unbedingt um Werbung für uns, denn wir haben eine lange Warteliste. Es soll eher eine Sympathiewerbung fürs Pferd sein.“

Das Ganze sei eingebettet in eine bundesweite Aktionswoche, an der sich rund 1000 Betriebe beteiligen würden. „Das Highlight des Nachmittags ist allerdings die Lesung mit Marie-Luise Marjan. Sie hat so eine tolle Vorlesestimme, die wirklich unter die Haut geht. Ich glaube, die Leute werden Gänsehaut bekommen“, so die Gründerin.

Damit hatte Marion Drache nicht zu viel versprochen, denn die beliebte Schauspielerin eroberte die Herzen ihres Publikums im Nu. Marie-Luise Marjan, die den älteren Besuchern noch als fürsorgliche „Mutter Beimer“ aus der legendären TV-Serie „Lindenstraße“ bekannt war, hatte zwei Geschichten mitgebracht, die sie in einer gemütlich zurechtgemachten Leselounge in der Therapiehalle vortrug. Die Zuhörer hatten dabei die Wahl, ob sie im abgetrennten Bereich in unmittelbarer Nähe des Podiums sitzen wollten oder aber ganz ungezwungen inmitten einiger Pferde in der weitläufigen Halle.

Wie zu erwarten war, ging Marie-Luise Marjan professionell und mit viel Liebe zum sprachlichen Detail an ihre Aufgabe. Die 85-Jährige erzählte zum einen sensibel von der erblindeten Reiterin Mona, die sich langsam wieder mit ihrem Pferd Vitus vertraut machte. Zum anderen sprühte die Künstlerin förmlich vor Temperament, als es in der nachfolgenden Kindergeschichte um die 12-jährige Romy und deren ziemlich störrisches Warmblutpferd Zora ging.

Umrahmt wurden die Lesungen von der Musikerin Mariann Backa, deren Klavier-Intermezzi eine federleichte Stimmung zauberten. Dieser Aktionsnachmittag im Kreise der freundlichen Pferde war ein ruhiges, sinnlich-intensives Erlebnis, das Tier und Mensch verband und zeigte, dass es eigentlich gar nicht viel braucht, um wahre Nähe entstehen zu lassen.