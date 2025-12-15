Stimmgewaltig im Advent Mennonitischer Chor begeistert in Torney und Koblenz 15.12.2025, 11:30 Uhr

i Der stimmgewaltige Chor der mennonitischen Gemeinde Torney/Segendorf begeistert alljährlich beim Adventssingen auf der Bühne. Jörg Niebergall

Jahr für Jahr zieht es viele Zuhörer in die Hallen, wenn der Chor der mennonitischen Gemeinde Toney/Segendorf zum Adventskonzert einlädt. Das war auch diesmal so.

Das sind stets beeindruckende Zahlen, wenn der stimmgewaltige Chor der mennonitischen Gemeinde Torney/Segendorf alljährlich beim Adventssingen auf der Bühne steht. Unter der Leitung von Leo Funk traten 80 Sänger und Sängerinnen, verstärkt durch zehn Instrumentalisten, gleich sechs Mal in den Gemeindehäusern Segendorf und Torney sowie in der Koblenzer Rhein-Mosel-Halle auf.







