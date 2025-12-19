Viel Lob für Harschbacher Mendel ebnet den Weg für Schür in der VG Puderbach Lars Tenorth 19.12.2025, 00:30 Uhr

i Der scheidende VG-Bürgermeister Volker Mendel (links) übergibt seinem Nachfolger Sven Schür symbolisch den überdimensionierten Schlüssel für das Rathaus. Lebensgefährtin Tanja hält Sven Schür den Rücken frei. Lars Tenorth

Volker Mendel erlebt als Puderbacher VG-Bürgermeister einen würdevollen Abschied. Die Redner sparen nicht mit Lob, eine Eigenschaft fällt besonders auf. Sven Schür tritt in große Fußstapfen, er möchte die VG mit viel Herzblut nach vorn bringen.

Das Puderbacher Dorfgemeinschaftshaus ist am Donnerstagabend proppevoll. Nicht nur alle Sitzplätze sind belegt, weitere Gäste stehen. Zahlreiche Weggefährten aus Kommunalpolitik, Verwaltung, Feuerwehr, Kitas oder Schulen sind gekommen, um den scheidenden Puderbacher Verbandsbürgermeister Volker Mendel würdevoll zu verabschieden und auch Sven Schür als seinem Nachfolger alles Gute für sein Wirken zu wünschen.







