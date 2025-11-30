Musik und Kribbelsche Melsbacher Weihnachtsmarkt feiert runden Geburtstag Jörg Niebergall 30.11.2025, 11:00 Uhr

i Geschenkideen lockten an die Weihnachtsbüdchen des Melsbacher Weihnachtsmarktes. Jörg Niebergall

Für ihren 40. Geburtstag haben sich die Macher des Melsbacher Weihnachtsmarktes etwas ganz Besonderes überlegt: Mit den Romeos, dem Immendorfer Quintett Terra Columbus und den beliebten Kribbelsche wurde das Jubiläum zelebriert.

. Schon das Rahmenprogramm dürfte beim runden Geburtstag (40 Jahre) des festlich geschmückten Melsbacher Weihnachtsmarktes rund ums Bürgerhaus etliche Besucher angelockt haben. Gleich zum musikalischen Auftakt standen die Jungen und Mädchen von Kindergarten und Grundschule auf der „Bühne“ und animierten ihre Eltern zu zahlreichen Schnappschüssen.







