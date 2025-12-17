Melsbacher erschafft ein ganzes Wichteldorf

Pierre G. Lemaire erschafft mit Liebe zum Detail eine kleine weihnachtliche Welt. Manche Passanten bleiben stehen vor dem Wichteldorf, das der Melsbacher vor seiner Garageneinfahrt aufgebaut hat – und dieser erklärt gern, was er da geschaffen hat.
Es wird gewichtelt in der Bergstraße 13 in Melsbach. Schon seit Jahren haben Pierre G. Lemaire und seine Ehefrau Monika Gefallen daran gefunden, ihr eigentlich schon schmuckes Holzhaus in eine leuchtende Weihnachtsillumination zu verwandeln. Rehe, Fahrrad und Balkon leuchten auch in diesem Jahr.