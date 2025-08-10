Kirmes und Jubiläum 
Melsbach: Burschenverein feiert 160-Jähriges 
Das Melsbacher Maikönigspaar Leon und Leonie (im Hintergrund) mit den Burschen und den Maimädchen
Jörg Niebergall

Der Burschenverein 1865 Melsbach begeht dieser Tage parallel zur Kirmes sein 160-jähriges Jubiläum. Die Freude kennt keine Grenzen. 

Das Maikönigspaar Leonie Karbach und Leon Müller stand im Mittelpunkt des Burschenfestes zum 160-jährigen Bestehen des Burschenvereins 1865 Melsbach. Gleichzeitig wurde in Melsbach auch vier Tage lang die traditionelle Kirmes gefeiert. Schon der Start am Freitagabend verlief verheißungsvoll, die Party mit der Coverband Four Five im gut gefüllten Bürgerhaus hatte es jedenfalls in sich.

Maimädchen beim Singen des Burschenliedes
Jörg Niebergall

Nach dem Baumaufstellen hatten Burschen, Maimädchen und Alte Burschen, angeführt vom Kirmespaar Leonie und Leon in der motorisierten Kutsche, beim Umzug durch den Ort allerbeste Laune. Da wurde jeder Stopp zu einem Erlebnis. Klar, dass sich das dann beim obligatorischen Fassanstich fortsetzte.

Maikönigspaar Leon und Leonie
Jörg Niebergall

Der Höhepunkt aber war zweifelsohne der Festumzug am Sonntag mit den befreundeten Burschenvereinen. Am letzten Kirmestag, Montag, 11. August, werden in Melsbach Speck und Eier gesammelt. Ab 16 Uhr startet dann das Eieressen in der Elisabethhöhe.

Auch die Alten Burschen hatten beste Laune.
Jörg Niebergall
