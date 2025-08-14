Am Wochenende wurde in Melsbach nicht nur Kirmes, sondern auch das Burschenfest zum 160-jährigen Bestehen des Burschenvereins gefeiert. Der Vorsitzende zieht jetzt Bilanz.

Für Leon Müller (25) war es ein ganz besonderes Burschenfest, bei dem am Wochenende 160 Jahre Burschenverein Melsbach (BVM) gefeiert wurden. Nicht nur, dass der junge Melsbacher als Vorsitzender des Burschenvereins die Fäden in der Hand hielt, gleichzeitig stand er auch noch als Maikönig mit Maikönigin Leonie Kahlenbach im Mittelpunkt der viertägigen Feierlichkeiten.

Da Müller „erst“ seit neun Jahren dem örtlichen Burschenverein angehört und das Fest anlässlich des 155-jährigen Bestehens wegen Corona im Jahr 2020 ausfiel, war es dann auch noch eine echte Premiere.

i Die Alten Burschen hatten beste Laune. Jörg Niebergall

„Es war dann auch einfach eine gelungene Veranstaltung“, freute sich Müller darüber, dass das Programm an allen vier Tagen prima angenommen wurde. „Schon der erste Tag mit der Liveband war klasse, beim Dorfabend war das Bürgerhaus rappelvoll, und beim Festumzug waren nicht nur nahezu alle Burschenvereine des Burschenbundes dabei, auch die Melsbacher Vereine und Gruppen präsentierten sich, ob Reiterverein, ehemalige Maifrauen, Alte Burschen oder auch die Romeos.“

„Es war einfach ein tolles Event“, pflichtete Ortsbürgermeister Holger Klein den Ausführungen des BVM-Vorsitzenden bei. „Vor allem war es ein friedliches Miteinander, das Wetter spielte mit, alle hatten mächtig viel Spaß, und dass viele junge Burschen und Maimädchen sich engagieren, lässt für die nächsten Jahre hoffen.“

Das Maikönigspaar Leon und Leonie schien das Fest dann mehr als zu genießen. Bereits am Samstag standen die beiden nach dem Baumaufstellen beim Umzug durch den Ort im Mittelpunkt. Beim Festzug setzten sie im schnieken Cabrio dem Ganzen die Krone auf.

Und auch bezüglich der Begeisterung der zahlreichen Besucher kam bei dem veranstaltenden Burschenverein Freude auf. Die Strapazen bei der Planung hatten sich gelohnt, das Konzept kam prima an, und spätestens, wenn man beim BVM in ein paar Tagen einen endgültigen Kassensturz macht, dürfte der den Schatzmeister nicht zum Weinen bringen.