Dorf feiert Mückenkirmes 
Meinborner machen ihre eigene Hitparade
Es geht los: Mit Mukslekraft wird der 22 Meter lange Kirmesbaum zurück in die Senkrechte bugsiert.
Es geht los: Mit Mukslekraft wird der 22 Meter lange Kirmesbaum zurück in die Senkrechte bugsiert.
Jörg Niebergall

Baumstellen, Party, Frühschoppen: Drei Tage lang feiert Meinborn die Mückenkirmes. Dafür packt jeder mit an. Auch Musikauswahl haben die Meinborner selbst mitbestimmt – und damit den Geschmack aller Besucher getroffen. 

Lesezeit 1 Minute
Wenn in Meinborn die Mücken los sind, dann ist wieder Kirmeszeit. Drei Tage lang steht das Dorf ganz im Zeichen der traditionellen Mückenkirmes. Und dass man feiern kann, zeigte sich bereits beim Aufstellen des Kirmesbaums. Rund um das Dorfgemeinschaftshaus hatten sich Jung und Alt versammelt, um kräftig mit anzupacken oder das Spektakel zu verfolgen.
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