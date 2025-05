Die Sportanlage „Fulkwin-Platz“ in der Ortsgemeinde Meinborn ist am Sonntag (18. Mai) offiziell eingeweiht worden. Durch eine Leader-Förderung konnte der alte Bolzplatz unter anderem durch ein Multifunktionsspielfeld aufgewertet werden.

Am Sonntag (18. Mai) stand in der Ortsgemeinde Meinborn einiges auf dem Programm: Neben der Einweihung der Sportanlage „Fulkwin-Platz“ und dem Dorftreff im ehemaligen Feuerwehrhaus wurde ein runder Geburtstag gefeiert: 40 Jahre Dorfgemeinschaftshaus. Eingeladen hatte die Gemeindespitze um Ortsbürgermeister Helmut Blasius. Gekommen war neben Jung und Alt aus Meinborn auch der Erste Kreisbeigeordnete Philipp Rasbach. Ariane Kern und Sebastian Henn moderierten das Geschehen auf der Multifunktionsanlage, wo ein Fußball- und Basketballfeld, ein Fahrradparcours, ein Bouleplatz, eine Calisthenics-Station und ein Volleyballfeld entstanden sind. Alle Altersklassen hatten am Sonntag ihren Spaß. Die Korbjäger des Basketballclubs Anhausen-Thalhausen hatten gleich ein Riesenangebot mit Spiel- und Mitmachaktionen im Gepäck. Luca Blasius, Sohn des Dorfchefs, zeigte, was man an den Calisthenics-Geräten so alles machen kann.