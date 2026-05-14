Wie aus Holz in einem speziellen Verfahren Holzkohle wird, dieses traditionelle Handwerk ist nicht jedem geläufig. Im Rheinbrohler Wald brennt derzeit ein Meiler, wer ihm einen Besuch abstattet, kann viel zum Thema erfahren.
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Im Rheinbrohler Wald hat die Meilerzeit begonnen. In sorgfältiger Handarbeit wurde ein Meiler errichtet, um auf traditionelle Weise Holzkohle herzustellen. Schicht für Schicht entstand der Meiler: Das Holz wurde kunstvoll aufgeschichtet, mit Zweigen abgedeckt, mit einer schützenden Laubschicht versehen und mit Erde luftdicht verschlossen.