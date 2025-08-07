Kinder sind die Zukunft, auch in Neuwied. Dass es über Programme zu deren Förderung Diskussionen geben kann, zeigte der Stadtrat. Dort standen Chancengleichheit bei der Bildung und Familien-Grundschulzentren auf der Tagesordnung.

Das Startchancen-Programm ist eine Initiative von Bund und Ländern zur Förderung von Schulen mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler. In einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren stehen insgesamt 20 Milliarden Euro zur Verfügung – es ist das bisher größte Bildungsprogramm der Bundesrepublik. Investiert wird in Infrastruktur, Ausstattung und Personalentwicklung von Schulen. Das Programm soll für bessere Chancengleichheit bei der Bildung sorgen.

Auch Neuwied hat Mittel aus diesem Topf beantragt. Konkret werden die Geschwister-Scholl-Schule in Heddesdorf sowie die Marienschule in der Innenstadt und die Grundschule Oberbieber gefördert. Von dem Gesamtbetrag von jeweils etwa einer Million Euro trägt die Stadt einen Eigenanteil von 30 Prozent. Kurzfristig wurden bereits kompetenzfördernde Gruppenangebote wie Gewaltprävention, kulturelle Angebote und Ausflüge sowie Anschaffungen für die Schulen umgesetzt – eigentlich eine positive Meldung.

Heftige Diskussionen im Stadtrat

Bei der Beratung zum Thema im Stadtrat kam es dennoch zu heftigen Diskussionen – hervorgerufen durch einen Wortbeitrag von Oliver Mogwitz, Stadtratsmitglied der AfD. Dazu ist wichtig zu wissen: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die gesamte AfD Anfang Mai als „gesichert rechtsextremistische Bestrebung“ eingestuft. Dagegen geht die AfD juristisch vor.

Das Stadtratsmitglied erklärte den gesamten Ansatz der „kompensatorischen Erziehung“, mit der die schulischen Leistungen von Kindern und Jugendlichen aus sozial benachteiligten Familien verbessert werden sollen, für gescheitert und verwies auf eine einzige wissenschaftliche Studie. Er suchte etwa mit „Massenzuwanderung“ eine andere Erklärung für Missstände im Bildungswesen.

„Es geht in der Bildungsgerechtigkeit darum, diese individuellen Talente bestmöglich zu fördern.“

Regine Wilke (Bündnis 90/ Die Grünen)

Das blieb nicht unkommentiert. Regine Wilke von den Grünen betonte: „Es entsetzt mich, dass gewisse Fraktionen hier im Stadtrat ihr krudes Weltbild sogar an Themen wie Familienzentren an Schulen deutlich machen.“ Bei dem Programm gehe es darum, der Intelligenz einen Raum zu geben, in dem sie wachsen und sich entfalten könne. CDU-Abgeordneter Jörg Röder bekräftigte: „Es geht in der Bildungsgerechtigkeit darum, diese individuellen Talente bestmöglich zu fördern.“ Man sehe das Startchancen-Programm als einen wesentlichen und guten Faktor, um hier für Bildungsgerechtigkeit zu sorgen.

Bürgermeister Peter Jung, in dessen Aufgabenbereich die Schulen fallen, wies darauf hin, dass es darum gehe, langjährige Versäumnisse im Bildungsbereich auszugleichen: „Wir haben den Auftrag, die Kinder dahin zu entwickeln, dass sie starke und eigenständige Persönlichkeiten werden, und da ist mir auf gut Deutsch egal, wo diese Kinder herkommen.“

Ähnlich lief es bei der Diskussion um die Einrichtung von Familien-Grundschulzentren. Die sollen an der Marienschule, der Sonnenlandschule und der Geschwister-Scholl-Schule entstehen. Das Bildungsministerium des Landes schildert das Angebot so: „Bildung mit gezielten Angeboten für ein gutes Lernen, etwa qualifizierte Hausaufgabenhilfe oder Sprachkurse für Eltern, Beratung für Kinder und Eltern, etwa Sprechstunden, Schuldenberatung oder Kochkurse für gesunde Ernährung, und soziale und kulturelle Angebote wie Nähkurse oder Selbstverteidigung, um positive Erlebnisse zu ermöglichen und soziale Kompetenzen und Vernetzung zu fördern.“

Dass mit der Einrichtung dieser Zentren „Integrationsverweigerer“ mit einem sozialen Betreuungsinstitut belohnt würden, unterstellte Michael Fischer (AfD). Er wünschte sich einen „erhöhten Integrationsdruck“. Sichtlich ergriffen reagierte CDU-Fraktionschef Martin Hahn: „Diese Art der Argumentation und der Diskussion spaltet, grenzt aus, schürt Hass und Hetze und ist genau der Auslöser dafür, dass wir in unserer Gesellschaft diese Probleme haben, und diese Art des Umgangs pflegen.“

Ihnen gehe es darum, jedem Kind in der Stadt die nötige Förderung zukommen zu lassen. „Das tun wir aus Überzeugung“, so Hahn. Die überwältigende Mehrheit im Rat sah das auch so – es gab nur sechs Gegenstimmen.