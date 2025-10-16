Gesundheitsamt informiert Mehrere Hepatitis-A-Fälle im Kreis Neuwied gemeldet Justin Buchinger

Daniel Dresen 16.10.2025, 16:33 Uhr

i Im Kreis Neuwied haben sich in kurzer Zeit sechs Menschen mit Hepatitis A angesteckt. Gegen das Virus gibt es einen wirksamen Impfstoff. (Symbolfoto) Andrea Warnecke. picture alliance / Andrea Warnecke/dpa

Im Kreis Neuwied haben sich in kurzer Zeit sechs Menschen mit Hepatitis A infiziert. Nach Ermittlungen des Gesundheitsamts gibt es einen Anfangsverdacht, dass verunreinigtes Essen eines Caterers die Ursache für die Infektionen sein könnte.

Gleich mehrere Hepatitis-A-Fälle beschäftigen derzeit das Gesundheitsamt des Landkreises Neuwied. In kurzer Zeit haben sich sechs Menschen mit dem Virus infiziert. Hepatitis A ist eine hoch ansteckende Infektion, die eine Entzündung der Leber verursacht und deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann.







