Im Kreis Neuwied haben sich in kurzer Zeit sechs Menschen mit Hepatitis A infiziert. Nach Ermittlungen des Gesundheitsamts gibt es einen Anfangsverdacht, dass verunreinigtes Essen eines Caterers die Ursache für die Infektionen sein könnte.
Gleich mehrere Hepatitis-A-Fälle beschäftigen derzeit das Gesundheitsamt des Landkreises Neuwied. In kurzer Zeit haben sich sechs Menschen mit dem Virus infiziert. Hepatitis A ist eine hoch ansteckende Infektion, die eine Entzündung der Leber verursacht und deren Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann.