Einrichtung des Johannesbunds Mehr Privatsphäre für Wohnungslose in Leutesdorfer Heim Daniel Dresen 14.08.2026, 10:00 Uhr

i Im alten Klostergebäude (links) in Leutesdorf sind 30 Einzelzimmer für Wohnungslose des Johannes-Haw-Heims entstanden, dessen Träger der Johannesbund ist. Daniel Dresen

Für Wohnungslose im Kreis Neuwied ist das Johannes-Haw-Heim in Leutesdorf eine wichtige Anlaufstelle. Nach der Sanierung des früheren Klostergebäudes verfügt die Einrichtung des Johannesbunds inzwischen über mehr Platz für seine rund 100 Bewohner.

Seit mehr als 100 Jahren kümmert sich der Johannesbund in Leutesdorf um alkoholabhängige und wohnungslose Menschen. Im Johannes-Haw-Heim leben heute rund 100 Bewohner darunter Menschen, die vorher auf der Straße gelebt haben, aber auch frühere Strafgefangene auf dem Weg zur Resozialisierung oder ehemalige Patienten psychiatrischer Kliniken.







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