Einrichtung des Johannesbunds 
Mehr Privatsphäre für Wohnungslose in Leutesdorfer Heim
Im alten Klostergebäude (links) in Leutesdorf sind 30 Einzelzimmer für Wohnungslose des Johannes-Haw-Heims entstanden, dessen Tr
Im alten Klostergebäude (links) in Leutesdorf sind 30 Einzelzimmer für Wohnungslose des Johannes-Haw-Heims entstanden, dessen Träger der Johannesbund ist.
Daniel Dresen

Für Wohnungslose im Kreis Neuwied ist das Johannes-Haw-Heim in Leutesdorf eine wichtige Anlaufstelle. Nach der Sanierung des früheren Klostergebäudes verfügt die Einrichtung des Johannesbunds inzwischen über mehr Platz für seine rund 100 Bewohner.

Lesezeit 3 Minuten
Seit mehr als 100 Jahren kümmert sich der Johannesbund in Leutesdorf um alkoholabhängige und wohnungslose Menschen. Im Johannes-Haw-Heim leben heute rund 100 Bewohner darunter Menschen, die vorher auf der Straße gelebt haben, aber auch frühere Strafgefangene auf dem Weg zur Resozialisierung oder ehemalige Patienten psychiatrischer Kliniken.
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