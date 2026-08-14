Für Wohnungslose im Kreis Neuwied ist das Johannes-Haw-Heim in Leutesdorf eine wichtige Anlaufstelle. Nach der Sanierung des früheren Klostergebäudes verfügt die Einrichtung des Johannesbunds inzwischen über mehr Platz für seine rund 100 Bewohner.
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Seit mehr als 100 Jahren kümmert sich der Johannesbund in Leutesdorf um alkoholabhängige und wohnungslose Menschen. Im Johannes-Haw-Heim leben heute rund 100 Bewohner darunter Menschen, die vorher auf der Straße gelebt haben, aber auch frühere Strafgefangene auf dem Weg zur Resozialisierung oder ehemalige Patienten psychiatrischer Kliniken.