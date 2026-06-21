Einweihung in Windhagen Mehr Platz für „Wiesenwichtel“ nach Kita-Erweiterung Creativ Picture 21.06.2026, 18:00 Uhr

i Der kleine August hatte die Ehre, das rote Band bei der Einweihung des Erweiterungsbaus der Kita „Wiesenwichtel“ in Windhagen durchzuschneiden. Heinz-Werner Lamberz

Im Jahr 2023 hat die Ortsgemeinde Windhagen die Kita „Wiesenwichtel“ in Betrieb genommen. Doch sie musste schnell feststellen, dass diese hinsichtlich des Kitaplatz-Bedarfs zu klein ist. Eine Erweiterung musste her, die nun eingeweiht worden ist.

Im ehemaligen Bürogebäude der Firma Geutebrück in Windhagen ist im Juni 2023 die Kita „Wiesenwichtel“ in Betrieb gegangen. Für 2,1 Millionen Euro sind damals 55 Kita-Plätze entstanden. Doch schnell mussten die Ortsgemeinde Windhagen und der Kreis Neuwied feststellen, dass das Gebäude dem Bedarf an Kita-Plätzen langfristig nicht gerecht wird.







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