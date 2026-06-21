Im Jahr 2023 hat die Ortsgemeinde Windhagen die Kita „Wiesenwichtel“ in Betrieb genommen. Doch sie musste schnell feststellen, dass diese hinsichtlich des Kitaplatz-Bedarfs zu klein ist. Eine Erweiterung musste her, die nun eingeweiht worden ist.
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Im ehemaligen Bürogebäude der Firma Geutebrück in Windhagen ist im Juni 2023 die Kita „Wiesenwichtel“ in Betrieb gegangen. Für 2,1 Millionen Euro sind damals 55 Kita-Plätze entstanden. Doch schnell mussten die Ortsgemeinde Windhagen und der Kreis Neuwied feststellen, dass das Gebäude dem Bedarf an Kita-Plätzen langfristig nicht gerecht wird.