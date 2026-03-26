Nahverkehrsangebote gefragt Mehr Fahrgäste in den Bussen in und um Neuwied gezählt Ralf Grün 26.03.2026, 17:30 Uhr

i Die Buslinie 62 in Neuwied erfährt eine steigende Nachfrage. Jörg Niebergall

Bis zum fertigen Nahverkehrsplan für den Kreis Neuwied wird es noch dauern. Die bei den Verkehrsunternehmen veranlassten Fahrgastzählungen in den Bussen ist zumindest mal ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Ziel.

Wie ausgelastet sind die Buslinien, für die der Kreis Neuwied im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) neben dem Land einen Großteil der Kosten trägt? Die Antwort auf diese Frage wird relevant, wenn in absehbarer Zeit wieder ganze Linienbündel ausgeschrieben werden müssen – und der Nahverkehrsplan für den Kreis entwickelt wird.







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