Veranstaltung von Melanie Anhäuser mit 50 Ausstellerinnen ist am 16. November Mehr als 50 Ausstellerinnen: Messe „Ladies first“ lädt nach Melsbach ein 27.10.2024, 10:53 Uhr

i Melanie Anhäuser organisiert die „Ladies first“. Foto: Helmut Kerschsieper Helmut Kerschsieper

Präsentiert werden Produkte unter anderem aus den Bereichen Wellness, Gesundheit und Alltagshilfen. Der Eintritt ist frei.

Zum fünften Mal findet in der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach „Ladies first – Die Messe für Frauen, die Maßstäbe setzen“ statt. Für die Veranstaltung am Samstag, 16. November, von 11 bis 18 Uhr im Melsbacher Bürgerhaus samt Turnhalle haben sich 50 Ausstellerinnen – so viele wie nie zuvor – angekündigt, darunter auch welche aus Köln, Bergisch-Gladbach, Bingen und Dieblich.

