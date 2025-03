Mehr als 100 Stände: Arbeitgeber benötigen Fachkräfte

An mehr als 100 Ständen konnten sich Besucher bei der über das riesige Spektrum an Ausbildungsberufen informieren. „Nutzen Sie den heutigen Tag, um ein breites Band an möglichen Ausbildungsberufen und Studienmöglichkeiten kennenzulernen“, sagte Asbachs VG-Bürgermeister Michael Christ in die Runde der vielen Gäste und Vertreter der Politik, die schon bei der Eröffnung der Ausbildungsbörse Markt der Berufe in der Wiedparkhalle in Neustadt anwesend waren. Die Arbeitgeber benötigen dringend Fachkräfte.

Hilfe bei der Berufswahl

i Auch elektronische Schaltungen waren auf der Börse ein Thema. Heinz-Werner Lamberz

Die Verbandsgemeinde Asbach unterstützt diese Initiative seit mehreren Jahren, und das mit viel Erfolg. Eine Entscheidung für einen Ausbildungsberuf oder ein Studium zu treffen, ist eine wegweisende. “Wir bringen zusammen, was zusammen gehört, und helfen jungen Menschen bei der Berufswahl – ob Polizist, Metallfacharbeiter, Gastronomiefachkraft und vieles mehr. Jedes der Gewerke bietet ein breites Feld an Möglichkeiten, die zudem auch noch mit der Freizeitgestaltung vereinbar sind. Die Schulen in der VG Asbach haben sich gut aufgestellt und liefern hier gut vorinformierte junge Menschen, die einen Berufswunsch verwirklichen wollen“, so der VG-Chef Michael Christ.

i Felix durfte mit seinen 15 Jahren einen Kran steuern. Heinz-Werner Lamberz

Im Nachgang dankte Christ Neustadts Ortsbürgermeister Thomas Junior dafür, dass die Gemeinde die beiden Hallen kostenlos zur Verfügung stellte. Und Christ dankte den vielen Helfern, die ehrenamtlich das Projekt unterstützen. In den zwei Hallen und im Außenbereich vor der Wiedparkhalle hatten die Aussteller viel zu bieten und auch größere Maschinen aufgestellt. So hatte der 15-jährige Felix die Möglichkeit, einen 60-Tonnen-Kran zu steuern. Das Thema „Schweißen“ wurde von Azubis der Wirtgen GmbH mittels Computer einfach und praktikabel erläutert. Auch Gewerke wie Dachdecker, Schreiner, Siebdrucker, Hörgeräteakustiker standen im Fokus. Und es gab auch viele Praktikumsangebote.