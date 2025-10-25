Zeit wird umgestellt Medizinerin aus Asbach gibt Tipps für guten Schlaf 25.10.2025, 06:00 Uhr

i In der Nacht von Samstag, 25. Oktober, auf Sonntag, 26. Oktober, wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Das bringt die innere Uhr durcheinander und kann zu Schlafstörungen führen. Christoph Soeder. picture alliance/dpa

In der Nacht von Samstag, 25. Oktober, auf Sonntag, 26. Oktober, wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Zeitumstellung kann die innere Uhr und Schlaf stören. Eine Medizinerin vom Schlaflabor an der Kamillus-Klinik gibt Tipps.

Am Sonntagmorgen, 26. Oktober, kann man eine Stunde länger im Bett bleiben. Denn die Zeit wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt. Dies bringt die innere Uhr des Menschen durcheinander, unter anderem kann dies zu Müdigkeit und Schlafstörungen führen.







