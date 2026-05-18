Kannst du widerstehen? Bei Reality-TV-Shows wie „Temptation Island“, bei der auch eine 27-Jährige aus Neuwied mitmacht, geht es bewusst um Tabuthemen. Warum solche Formate dennoch Millionen von Fans finden, erklärt ein Medienwissenschaftler.
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Zwei Wochen lang ohne den Partner auf einer tropischen Insel, umgeben von einem Dutzend schöner Männer oder Frauen: Das ist die Prämisse der beliebten RTL-Show „Temptation Island“, bei der auch die 27-jährige Sabrina Pütz aus Neuwied mitgemacht hat. Doch was macht den Reiz solcher Shows aus?