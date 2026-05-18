Neuwiederin bei RTL-Show dabei Medienexperte: Warum Temptation Island Millionen reizt Viktoria Schneider 18.05.2026, 15:00 Uhr

i Happy End oder Rosenkrieg? Zwei Wochen lang werden Paare in der RTL-Show "Temptation Island" voneinander getrennt und zum Fremdgehen animiert, bevor sie wieder aufeinandertreffen. Millionen von Fans fiebern dabei mit. Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Kannst du widerstehen? Bei Reality-TV-Shows wie „Temptation Island“, bei der auch eine 27-Jährige aus Neuwied mitmacht, geht es bewusst um Tabuthemen. Warum solche Formate dennoch Millionen von Fans finden, erklärt ein Medienwissenschaftler.

Zwei Wochen lang ohne den Partner auf einer tropischen Insel, umgeben von einem Dutzend schöner Männer oder Frauen: Das ist die Prämisse der beliebten RTL-Show „Temptation Island“, bei der auch die 27-jährige Sabrina Pütz aus Neuwied mitgemacht hat. Doch was macht den Reiz solcher Shows aus?







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