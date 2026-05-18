Neuwiederin bei RTL-Show dabei
Medienexperte: Warum Temptation Island Millionen reizt
Happy End oder Rosenkrieg? Zwei Wochen lang werden Paare in der RTL-Show "Temptation Island" voneinander getrennt und zum Fremdg
Happy End oder Rosenkrieg? Zwei Wochen lang werden Paare in der RTL-Show "Temptation Island" voneinander getrennt und zum Fremdgehen animiert, bevor sie wieder aufeinandertreffen. Millionen von Fans fiebern dabei mit.
Monika Skolimowska. picture alliance/dpa

Kannst du widerstehen? Bei Reality-TV-Shows wie „Temptation Island“, bei der auch eine 27-Jährige aus Neuwied mitmacht, geht es bewusst um Tabuthemen. Warum solche Formate dennoch Millionen von Fans finden, erklärt ein Medienwissenschaftler.

Lesezeit 4 Minuten
Zwei Wochen lang ohne den Partner auf einer tropischen Insel, umgeben von einem Dutzend schöner Männer oder Frauen: Das ist die Prämisse der beliebten RTL-Show „Temptation Island“, bei der auch die 27-jährige Sabrina Pütz aus Neuwied mitgemacht hat. Doch was macht den Reiz solcher Shows aus?

Ressort und Schlagwörter

Kreis NeuwiedSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Neuwied

Gut zu wissen: Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Neuwied gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren