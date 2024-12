Überraschender Schritt MdB aus Erpel zieht Bundestagskandidatur zurück 12.12.2024, 16:24 Uhr

i Martin Diedenhofen hat seine Bundestagskandidatur aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Jörg Niebergall

Martin Diedenhofen aus Erpel arbeitet bereits für die SPD im Bundestag mit. Seine erneute Kandidatur musste er nun aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen.

Der heimische SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen ist am Donnerstag überraschend von seinem Mandat als erneuter Direktkandidat seiner Partei im Wahlkreis Neuwied-Altenkirchen für die Bundestagswahl zurückgetreten. In einem Schreiben, das der Erpeler neben seinen Parteifreunden auch unserer Zeitung zukommen ließ, führt er gesundheitliche Gründe an, die verhindern würden, dass er seine Kandidatur für den Bundestag aufrechterhalten kann.

