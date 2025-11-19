Leutesdorfer Steilhänge vorne Martin Sturm ist „Winzer des Jahres“ 2026 19.11.2025, 13:00 Uhr

i Martin Sturm setzt in seinen Steillagen auf Handarbeit. Peter Bongard

Martin Sturm, der in Leutesdorf ausschließlich Steillagen bewirtschaftet, ist „Winzer des Jahres“ im Anbaugebiet Mittelrhein. Seiner Ansicht nach zeige die Auszeichnung, dass Weine vom Mittelrhein die Konkurrenz nicht scheuen müssen.

. Martin Sturm ist Quereinsteiger. Der gelernte Wirtschaftsjournalist wollte dem Thema Weinanbau eigentlich nur aus Interesse auf den Grund gehen. Aber, wenn gute Journalisten recherchieren, machen sie es gründlich. So gründlich, dass er seit 15 Jahren selber Wein anbaut und gerade vom Vinum Weinguide Deutschland für das Jahr 2026 zum „Winzer des Jahres“ im Anbaugebiet Mittelrhein gekürt wurde.







