Projekt an Dierdorfer Schule
Martin-Butzer-Gymnasium wird zu Demokratie-Labor
Miteinander statt nebeneinander: Unter diesem Motto hat die Klasse 10c ihren Teamgeist und Klassenzusammenhalt gestärkt.
Miteinander statt nebeneinander: Unter diesem Motto hat die Klasse 10c ihren Teamgeist und Klassenzusammenhalt gestärkt.
Jürgen Schlicher

Die Bedeutung von Demokratie für Schüler greifbar zu machen und gemeinsam die eigene Schulgemeinschaft zu gestalten: Darum ging es bei dem Projekt „Schule als Demokratie-Labor“ am Dierdorfer Martin-Butzer-Gymnasium.

Lesezeit 4 Minuten
„Schule als Demokratie-Labor: Demokratie für Jugendliche in der Schule erlebbar machen:“ Das ist Name und zugleich Programm eines Projekts am Martin-Butzer-Gymnasium in Dierdorf. Über das Jahr gab es mehrere Teilprojekte, die als Bausteine Schüler informierten, aber auch praktisch das Zusammenleben innerhalb der Schulgemeinschaft verbessern sollen, erklärt die verantwortliche Lehrerin Sarah Neitzert.
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