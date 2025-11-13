Vorsitzender der ISR Windhagen Martin Buchholz: „Die Bürokratie ist eine große Hürde“ 13.11.2025, 06:00 Uhr

i Martin Buchholz, Erster Vorsitzender der ISR Windhagen, steht seit der Gründung im Dezember 2004 an der Spitze des Gewerbevereins. Daniel Dresen

Seit der Gründung der Initiative zur Stärkung der Region (ISR) um Windhagen steht Martin Buchholz an der Spitze des Gewerbevereins, der an der Landesgrenze zu NRW nicht haltmacht. Jetzt spricht Buchholz über die Herausforderungen der hiesigen Firmen.

Vor fast 21 Jahren ist die Initiative zur Stärkung der Region um Windhagen, kurz ISR Windhagen, gegründet worden. Der Erste Vorsitzende des Gewerbevereins ist seitdem Martin Buchholz. Vor wenigen Tagen wurde er auf der ISR-Mitgliederversammlung für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.







Artikel teilen

Artikel teilen