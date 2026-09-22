Event der Naturgenuss-Erzeuger Markt zeigt in Neustadt Vielfalt regionaler Produkte Michael Möhlenhof 22.09.2026, 12:25 Uhr

i Die Teichanlage Kern aus Oberelbert bot Räucherfisch und frisches Wildfleisch an. Michael Möhlenhof

Auf dem fünften Naturgenuss-Regionalmarkt in Neustadt haben sich rund 25 kleine Betriebe aus dem Westerwald und dem Rheintal vorgestellt. An den Ständen in und vor der Wiedparkhalle wurden Räucherfisch, Wildfleisch oder eifreie Nudeln angeboten.

Regionale Lebensmittel, handwerkliche Herstellung und die Stärkung lokaler Erzeuger haben beim fünften Naturgenuss-Regionalmarkt in und vor der Wiedparkhalle in Neustadt im Mittelpunkt gestanden. Rund 25 Aussteller präsentierten ihre Produkte aus dem Westerwald und dem Rheintal.







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