Auf dem fünften Naturgenuss-Regionalmarkt in Neustadt haben sich rund 25 kleine Betriebe aus dem Westerwald und dem Rheintal vorgestellt. An den Ständen in und vor der Wiedparkhalle wurden Räucherfisch, Wildfleisch oder eifreie Nudeln angeboten.
Lesezeit 2 Minuten
Regionale Lebensmittel, handwerkliche Herstellung und die Stärkung lokaler Erzeuger haben beim fünften Naturgenuss-Regionalmarkt in und vor der Wiedparkhalle in Neustadt im Mittelpunkt gestanden. Rund 25 Aussteller präsentierten ihre Produkte aus dem Westerwald und dem Rheintal.