Themen aus Bund und Region Markige Worte im Wahlkampf beim CDU-Neujahrsempfang Maja Wagener

Jörg Niebergall 09.01.2025, 18:00 Uhr

i Beim CDU-Neujahrsempfang im Heimathaus in Neuwied wurde doppelter Wahlkampf gemacht. Jörg Niebergall

Es ist Wahlkampfzeit: Das war dem diesjährigen Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbands in Neuwied deutlich anzumerken. Gastredner Gordon Schnieder zog eine große Schleife von den Bundesthemen zur Politik vor Ort.

Markige Worte während des zweifachen Wahlkampfs – am 23. Februar wird in Neuwied der Oberbürgermeister und der neue Bundestag gewählt – prägten den Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes im Heimathaus. Sein oberstes Ziel sei, dass die Menschen in der Deichstadt sagten: „Ich bin stolz, ein Neuwieder zu sein“, erklärte Oberbürgermeister Jan Einig (CDU), der eine zweite Amtszeit anstrebt.

