Wahl in Bad Hönningen
Mark Geimer und Volker Risse ziehen in Stichwahl ein
Mark Geimer (parteilos; links) und Volker Risse (CDU) duellieren sich in einer Stichwahl um das Amt des Stadtbürgermeisters von
Mark Geimer (parteilos; links) und Volker Risse (CDU) duellieren sich in einer Stichwahl um das Amt des Stadtbürgermeisters von Bad Hönningen am 12. April.
Bernd Hunder, Dietmar Walter Photography

Bei der Stadtbürgermeisterwahl in Bad Hönningen hat keiner der drei Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen geholt. Mark Geimer (parteilos) und Volker Risse (CDU) stehen sich nun am 12. April in einer Stichwahl gegenüber. Francesco Lopez ist raus.

Lesezeit 3 Minuten
Bei der Stadtbürgermeisterwahl in Bad Hönningen hat es im ersten Durchgang keinen Sieger gegeben. Keiner der drei Kandidaten sicherte sich am Sonntag mehr als die Hälfte der Stimmen. Die Bewerber Mark Geimer (parteilos) und Volker Risse (CDU) ziehen stattdessen in die Stichwahl am 12.

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