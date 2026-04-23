Neuer Stadtchef vereidigt Mark Geimer ist jetzt Bürgermeister von Bad Hönningen Creativ Picture 23.04.2026, 19:00 Uhr

i Mark Geimer wurde als Stadtbürgermeister von Bad Hönningen vereidigt. Heinz-Werner Lamberz

Mark Geimer ist nach der Neuwahl der neue Stadtbürgermeister von Bad Hönningen. Der Erste Beigeordnete Werner Lahme hatte zuvor übergangsweise die Amtsgeschäfte geführt – und mahnt zu mehr Zusammenarbeit.

Nach einem erfolgreichen Wahlkampf wurde am Mittwochabend der designierte Bürgermeister von Bad Hönningen, Mark Geimer, durch den Ersten Beigeordneten der Stadt, Werner Lahme, in seinem neuen Amt offiziell bestätigt. Vor der eigentlichen Vereidigung von Geimer richtete Lahme kurz das Wort an die Ratsmitglieder und Bürger, die sich zu diesem Ereignis im Ratssaal eingefunden hatten.







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