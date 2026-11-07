Medicon im Distelfeld Neuwied Marijas Geschichte: Von 92 Kilo zum Fitness-Fan Jörg Niebergall 07.11.2026, 17:00 Uhr

i Marija Pempel sieht nach elf Jahren Sport vollkommen anders aus. Marija Pempel/Medicon Neuwied. Jörg Niebergall

Mit Disziplin und neuen Gewohnheiten verwandelte sich Marija Pempel aus Neuwied in eine leidenschaftliche Sportlerin. Ihre Botschaft: Dranbleiben lohnt sich – Veränderungen brauchen Zeit.

Manchmal braucht es nur einen Blick auf die Waage, um sein Leben auf den Kopf zu stellen. Bei der damals 23-jährigen Marija Pempel aus Neuwied waren es im Februar 2015 gleich mehrere Werte, die ihr die Augen öffneten: Sie wog rund 92 Kilogramm bei einer Körpergröße von 1,67 Metern, hatte einen Körperfettanteil von etwa 37 Prozent und deutliche muskuläre Schwächen.







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