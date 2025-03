Taubenkot und eventuell tote Tiere in einer zunächst unverschlossenen, 434.000 Euro teuren Lüftungsanlage in der Marienschule in Neuwied verhinderte deren Inbetriebnahme. Was sich wie ein Schildbürgerstreich liest, nimmt nun offenbar ein gutes Ende.

Positive Aussichten für die Grundschulkinder in der Marienschule in Neuwied: Die nagelneue Lüftungsanlage kann voraussichtlich nach den Osterferien in Betrieb genommen werden. Das 434.000 Euro teure System war mit Taubenkot und vermutlich auch toten Tauben verunreinigt worden und deshalb nicht einsatzbereit.

Die ausführende Firma hatte die Lüftungsschächte nach dem Einbau im November 2024 nicht verschlossen. Tauben hatten die Öffnungen als Nistmöglichkeit entdeckt und genutzt. Als Kindern und Lehrern der Marienschule die Geräusche auffielen, hatte die Firma die Schächte verschlossen – und dabei Tiere eingeschlossen. Nachdem man anschließend die Rohre geöffnet habe, seien einige Tauben herausgeflogen, hatte deren ehemalige Schulleiterin Michaela Burgmaier-Wilm unserer Zeitung berichtet. Die Rohre waren deshalb mit Taubenkot und eventuell toten Tauben kontaminiert.

„Die beauftragte Firma hat in der Zwischenzeit gehandelt und die fälligen Arbeiten zur Mängelbehebung abgeschlossen.“

Melanie Lange, Pressesprecherin der Stadt Neuwied

Die neue Anlage, die zu 75 Prozent mit Bundesgeldern gefördert worden war, konnte nicht in Betrieb genommen werden. Dennoch hatte die Stadt vermeldet, dass die Anlage in Betrieb sei, was zu Verärgerung in Kollegium der Schule und die ehemalige Schulleiterin geführt hatte. Die Stadt hatte die ausführende Firma zur Mängelbeseitigung aufgefordert und eine Frist bis Ende Februar gesetzt, erklärte deren Pressestelle zunächst auf Nachfrage.

Nun scheint eine Lösung gefunden zu sein. Das erklärt Melanie Lange, Pressesprecherin der Stadt Neuwied. „Die beauftragte Firma hat in der Zwischenzeit gehandelt und die fälligen Arbeiten zur Mängelbehebung abgeschlossen“, berichtet sie. Am Dienstag, 18. März, ein Sachverständiger in der Marienschule vor Ort gewesen, um im Beisein von Günsel Hübner-Afacan vom Amt für Immobilienmanagement der Stadt Neuwied und Schulleiter Manuel Mouget, die Lüftungsanlagen in Augenschein zu nehmen. Umfassend alle Anlagen seien auf Taubenkontamination und stichprobenartig auf Funktion der Anlagen geprüft worden.

Belastungstest für Osterferien geplant

Der Sachverständige habe ein mündliches Okay gegeben, berichtet Lange danach. Das Gutachten werde kommende Woche erwartet. Doch noch werde die Lüftungsanlage nicht eingeschaltet. In der ersten Osterferienwoche werde das System einige Tage außerhalb des Schulbetriebs in der Praxis getestet. Nach diesem „Belastungstest“ werde die Lüftung, wenn alles in Ordnung ist, endgültig in Betrieb genommen.

Dann kann die moderne Anlage, wie die Stadt berichtete, die Raumluftqualität messen und über einen Kreuzstromwärmetauscher den Luftwechsel an der viel befahrenen Straße steuern. So atmen die Grundschulkinder und ihre engagierten Lehrkräfte frische und saubere Luft. Auch gegen Krankheitserregern in der Luft seien die Klassen dank der Technologie dann gut gewappnet, hatte die Stadt Neuwied mitgeteilt.