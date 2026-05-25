Drei Tage Programm Marienhausen läutet Kirmes erstmals mit Fassanstich ein Jörg Niebergall 25.05.2026, 10:40 Uhr

i Premiere hatte am Freitagabend der Fassanstich von Ortsbürgermeister Maximilian Seidel, der das ganze Spektakel nicht nur mit einem kräftigen „O’zapft is!“ beendete, sondern auch bei der Ausführung eine gute Figur machte. Jörg Niebergall

Die Kirmesgesellschaft Marienhausen beweist nicht nur mit dem großen Schild am Kirmesbaum Kreativität, sondern auch mit Neuerungen. In diesem Jahr gab Bürgermeister Maximilian Seidel mit einem Fassanstich den Startschuss für das Fest.

An mangelnden Ideen scheint es bei der Kirmesgesellschaft Marienhausen nicht zu liegen, wenn hier im Mai die drei höchsten „Feiertage“ auf dem Veranstaltungskalender stehen – auch wenn beim Baumaufstellen, dank maschineller Hilfe, nur ein paar Hartgesottene so richtig ins Schwitzen kamen.







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