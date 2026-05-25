Die Kirmesgesellschaft Marienhausen beweist nicht nur mit dem großen Schild am Kirmesbaum Kreativität, sondern auch mit Neuerungen. In diesem Jahr gab Bürgermeister Maximilian Seidel mit einem Fassanstich den Startschuss für das Fest.
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An mangelnden Ideen scheint es bei der Kirmesgesellschaft Marienhausen nicht zu liegen, wenn hier im Mai die drei höchsten „Feiertage“ auf dem Veranstaltungskalender stehen – auch wenn beim Baumaufstellen, dank maschineller Hilfe, nur ein paar Hartgesottene so richtig ins Schwitzen kamen.