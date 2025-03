Der Neustart für die Gesundheitsversorgung der Region Neuwied ist erfolgreich gelungen, teilt die Marienhaus-Gruppe mit Sitz in Waldbreitbach mit. Die für den Betrieb des neuen Versorgungskonzepts notwendige Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ehemaligen DRK-Krankenhauses Neuwied haben ihre Überleitungsverträge fristgerecht unterzeichnet und bilden Anfang April – gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Marienhaus-Gruppe – ein Team für Neuwied, heißt es weiter. Die Betriebsübernahme sei vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung sowie der Zustimmung des Neuwieder Stadtrates zum Mietvertrag.

Das bedeute einen großen Schritt in eine „gemeinsame, sichere Zukunft“. Rund 2300 Kollegen bilden nun gemeinsam das Team des Marienhaus-Klinikums Neuwied-Waldbreitbach mit den beiden Häusern Elisabeth und DRK. Damit werde langfristig „eine herausragende Gesundheitsversorgung im nördlichen Rheinland-Pfalz sichergestellt“.

Mitarbeiter sollen zu einem Team zusammenwachsen

Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe, sagt: „Wir freuen uns sehr, in so kurzer Zeit nach der Insolvenz des DRK-Krankenhaus Neuwied ein Versorgungskonzept anbieten zu können, das den Menschen der Region Sicherheit gibt und so vielen ehemaligen DRKlern eine neue berufliche Heimat bietet. Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten alles daransetzen, dass hier in Neuwied ein Team zusammenwächst, und freuen uns sehr über die Bereicherung unserer vielfältigen Marienhaus-Familie.“

i Das Klinikum St Elisabeth Neuwied und die ehemalige DRK-Klinik Neuwied firmieren in Kürze unter dem gemeinsamen Träger Marienhaus-Gruppe. Heinz-Werner Lamberz

Im neuen Versorgungskonzept stellen beide Häuser jeweils eine wesentliche Säule dar: Im Haus DRK werden alle Sprechstunden, alle ambulanten Behandlungen und alle geplanten Eingriffe vorgenommen. Auch die MVZ-Leistungen sollen zusammengeführt und als breites Fachärzteangebot im Haus DRK gebündelt werden. Für alle elektiven und ambulanten Eingriffe im Haus DRK werden auch weiterhin die dafür notwendige Anästhesie, Radiologie und weitere diagnostisch notwendige Leistungen im Tagesdienst angeboten.

Haus Elisabeth soll integrierte Notfallzentrum werden

Zudem sollen die Belegabteilungen wie Augenheilkunde sowie HNO und die externen Partner mit Onkologie und Strahlentherapie weiter im Haus DRK verbleiben. Der Fachbereich Allgemeine Innere Medizin wird laut Mitteilung aufgrund des damit verbundenen meist breiten Spektrums an ambulanten Leistungen im Haus DRK gebündelt. Die psychiatrische Tagesklinik einschließlich Institutsambulanz werde ebenfalls im Haus DRK angesiedelt.

„Aus unserer Perspektive haben wir es geschafft, 75 Prozent der Menschen eine Perspektive zu bieten. Die Alternative zu dem, was jetzt passiert, ist, dass für keinen Mitarbeiter ein Arbeitsplatz erhalten bleibt.“

Sebastian Spottke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus-Gruppe

Im Haus Elisabeth ist die Zentrale Notaufnahme einschließlich der Bereitschaftsdienstzentrale der niedergelassenen Ärzte angesiedelt und wird in den kommenden Monaten zu einem integrierten Notfallzentrum ausgebaut, heißt es weiter. Dementsprechend werde sich das Haus Elisabeth auf die Notfall- und intensivmedizinische stationäre Versorgung der Menschen rund um die Uhr fokussieren. Zu diesem Zweck wird künftig eine Intensivstation mit 22 Betten sowie ein sogenannter Intermediate-Care-Bereich (Monitorüberwachungsbereich) mit weiteren zehn bis zwölf Betten bereitstehen.

Intensivmedizin im Haus Elisabeth

Analog dazu werden alle für die intensivmedizinische Versorgung relevanten Fachbereiche im Haus Elisabeth vorgehalten, wie die Marienhaus-Gruppe informiert. Weiterhin werden auch die Gynäkologie und Geburtshilfe, wo auch Frühgeborene sicher versorgt werden dürfen, und die sich daran anschließende Pädiatrie mit ihren kindgerecht ausgebauten Räumlichkeiten im Haus Elisabeth sein, teilt der Träger mit.

Die stationäre psychiatrische Versorgung erfolge - wie bisher - in der Marienhaus-Fachklinik St. Antonius in Waldbreitbach, wo zudem ein Wohnheim für seelisch beeinträchtigte Menschen betrieben wird. Beide Einrichtungen gehören, wie auch die Reha Rhein-Wied, das Zentrum für ambulante Rehabilitation und Prävention in der Region, ebenfalls zum Marienhaus-Klinikum Neuwied-Waldbreitbach.