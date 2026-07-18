Ende des Nan King in Neuwied Marienhaus Gruppe bezieht Räume des China-Restaurants Rainer Claaßen 18.07.2026, 06:00 Uhr

i Das Schulungszentrum der Marienhaus-Gruppe soll erweitert werden – das bedeutet das Aus für das China-Restaurant Nan King. Rainer Claaßen

Ende August muss das China-Restaurant Nan King in Neuwied schließen. Nun äußert sich der zukünftige Nutzer der Räume: die Marienhaus Gruppe. Was das Gesundheitsunternehmen an dem Standort plant.

Das Aus für das China-Restaurant Nan King in der Andernacher Straße beschäftigt die Neuwieder offenbar sehr und die Berichte unserer Zeitung über das Restaurant stoßen auf großes Interesse bei den Lesern. Das Betreiberehepaar Lizhog Ge und Xiaoyan Guy hatte darin geschildert, dass der Vermieter den Vertrag nach fünf Jahren nicht verlängern wollte.







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