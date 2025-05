Bad Honnef. Jetzt ist es offiziell: Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Mitglied des Europäischen Parlaments, Vorsitzende des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung und Mitglied im FDP-Präsidium, wurde vom Bad Honnefer Aalkönigkomitee zur Aalkönigin 2025 nominiert. Dieses gut gehütete Geheimnis lüfteten die Königsmacher mit Blick auf den Aalschocker “Aranka”, dessen Renovierung 2003 Ideengeber für das erste Aalkönigsfest war.

Mit diesem Karrieresprung reiht sich Strack-Zimmermann in eine lange Liste von Aalregenten ein, die seitdem jährlich den Bad Honnefer Aalthron besteigen. Man sollte meinen, dass mit der Wahl zur Aalkönigin der Zenit jeglicher Karriere erreicht ist. Wenn man jedoch auf ihre Vorgänger im Amt schaut, zeigt sich, dass die Aalregenten auf der Karriereleiter nur einen Weg kennen, nämlich steil nach oben. Ex-Aalkönig Reinhard Kardinal Marx (2013) hat gerade den neuen Papst gewählt, Friedrich Merz (2006) ist jetzt Kanzler, Christian Lindner (2015) wurde nach seiner Regentschaft das gelbe Licht der Ampelregierung. 2008 war übrigens Hans-Dietrich Genscher Aalregent, 2009 Rosi Mittermaier, 2011 Jean-Claude Juncker und 2012 Theodor Waigel.

“Es lag nahe, eine überzeugte Europäerin und waschechte Rheinländerin zur Aalkönigin zu machen.”

Thomas Heyer, Sprecher des Aalkönigkomitees

Und jetzt besteigt Strack-Zimmermann den Thron und übernimmt beim diesjährigen Aalkönigsfest am 24. Oktober die Insignien der Macht vom noch amtierenden Aalkönig Sven Plöger, der als Sven I. ein Jahr das Aalvolk regiert hat. “Mit Strack-Zimmermann ehren wir nicht nur eine scharfzüngige Demokratin, sondern auch eine Persönlichkeit, die sich wie kaum eine andere durch alle politischen Strömungen kämpft – wenn es sein muss, gern auch gegen die Fließrichtung”, begründete der Sprecher des Aalkönigkomittees, Moderator Thomas Heyer, die Entscheidung, die streitbare FDP-Politikerin zur obersten Aalin zu wählen.

Außerdem, so das Komitee, sei der europäische Aal in diesem Jahr zum Fisch des Jahres gekürt worden. „Da lag es nahe, eine überzeugte Europäerin und waschechte Rheinländerin zur Aalkönigin zu machen. Wer könnte dem europäischen Aal besser zu Seite stehen als Strack-Zimmermann?“, führte Heyer im Namen des Komitees aus und betonte: „Wer Europas Sicherheitspolitik mitgestaltet, kann auch die Aalordnung am Rhein übernehmen. Dass die gebürtige Düsseldorferin nicht so leicht strandet, hat sie als Erste Bürgermeisterin ihrer Heimatstadt, als langjähriges Mitglied des Deutschen Bundestages und seit Juni 2024 als Europaparlamentarierin hinreichend bewiesen.“

i Das Aalkönigkomitee hat Marie-Agnes Strack-Zimmermann nominiert. Thomas Heyer (2. von links) erläuterte die Wahl. Sabine Nitsch

Nicole Westig hob das soziale Engagement von Strack-Zimmermann hervor. Sie sei unter anderem Schirmherrin für ein ambulantes Kinder- und Jugendhospiz und engagiere sich für Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche. “Ihr Engagement verbindet sie stets mit klarer Haltung”, unterstrich Westig, die auch Komiteemitglied ist.

Der Erlös der Proklamationsfeste, bisher mehr als 1 Million Euro, kommt Honnefer Vereinen, Einrichtungen und Projekten im Bereich der Gewaltprävention, Inklusion und Integration von Kindern und Jugendlichen zu Gute.