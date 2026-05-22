Spendenaktion für Fünfjährigen Manuel aus Neuwied macht nach Reha große Fortschritte Viktoria Schneider 22.05.2026, 06:00 Uhr

i Manuel hat das sehr seltene Joubert-Syndrom und hat Schwierigkeiten dabei, eigenständig zu sitzen oder zu sprechen. Viktoria Schneider

Was die Krankenkasse nicht bezahlen wollte, nahm die Familie des fünfjährigen Manuel aus Neuwied selbst in die Hand. Mithilfe einer Spendenaktion sammelten sie mehrere Tausend Euro für einen Klinikaufenthalt in der Slowakei. Dort gab es Fortschritte.

Greifen, sitzen, sprechen: Was für den fünfjährigen Manuel aus Neuwied bisher in weiter Ferne lag, scheint plötzlich doch möglich. Der kleine Junge hat das Joubert-Syndrom und ist körperlich stark eingeschränkt. Eine vielversprechende Therapie wollte seine Krankenkasse nicht bezahlen, daher startete seine Familie eine Spendenaktion.







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