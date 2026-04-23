Spendenaufruf für teure Reha Manuel (5) aus Neuwied will endlich laufen lernen Viktoria Schneider 23.04.2026, 10:00 Uhr

i Julia hofft, dass ihr Sohn Manuel in einer Reha-Klinik in der Slowakei selbstständiger werden kann. Der Aufenthalt für den Jungen mit dem seltenen Joubert-Syndrom ist für die Familie finanziell nicht zu stemmen, weswegen sie auf Spenden hofft. Viktoria Schneider

In einer Rehaklinik soll der fünfjährige Manuel ein Stück Selbstständigkeit erlangen. Das hofft zumindest seine Familie. Doch die Kosten für die Behandlung will die Krankenkasse nicht bezahlen. Und so nehmen seine Eltern die Sache selbst in die Hand.

. Das Leben mit einem behinderten Kind ist nicht einfach. Davon kann die Familie von Manuel aus Neuwied ein Lied singen. Trotz seiner schweren neurologischen Erkrankung möchte ihm seine Familie ein möglichst normales Leben ermöglichen. Sie hofft deshalb auf eine vielversprechende Therapie, doch die möchte ihre Krankenkasse nicht bezahlen.







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