Nachdem ein Mann in Neuwied auf einen Sitz in einem Linienbus uriniert hat, sucht die Polizei nun Zeugen für den Vorfall.

Auf den Sitz in einem Neuwieder Linienbus hat sich ein bisher unbekannter Mann am Freitag, 1. August, nach 22.10 Uhr erleichtert. Da laut Busfahrerin in dem Fahrzeug zahlreiche Menschen mitfuhren, werden nun Zeugen des Vorfalls gesucht.

Die Polizei wurde gegen 22.30 Uhr von der Fahrerin des Busses informiert, dass ein männlicher Fahrgast in den hinteren Bereich des Linienbusses uriniert habe. Außerdem sei sie durch den Mann beleidigt worden, berichtete die Frau den Gesetzeshütern. Im Rahmen der ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verantwortliche gegen 22.10 Uhr im Bereich Moltkeplatz Neuwied in den Bus eingestiegen war.

„Dabei dürfte er mit heruntergelassener Hose entgegen der Fahrtrichtung gestanden haben.“

Polizei Neuwied

Während der Fahrt über die Ringstraße bis zum Sohler Weg hatte der Mann auf einen der Sitze im hinteren Bereich des Linienbusses gepinkelt. „Dabei dürfte er mit heruntergelassener Hose entgegen der Fahrtrichtung gestanden haben“, meldet die Polizei. Anschließend sei der Wildpinkler im Sohler Weg ausgestiegen.

Nach Angaben der Busfahrerin befanden sich zum Tatzeitpunkt zahlreiche Fahrgäste im Bus. Deshalb sucht die Polizei Neuwied nun Zeugen der Tat. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02631/8780 zu melden. Bisher habe sich noch niemand dazu gemeldet, erklärte die Polizei Neuwied auf Nachfrage am Sonntag.

Wildpinkeln kann teuer werden

Weiter haben die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Das Urinieren in der Öffentlichkeit selbst ist in Deutschland verboten und kann als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. So informiert die Polizei Rheinland-Pfalz online in ihrer „Veranstaltungsfibel“, es könne teuer werden „wild“ – also außerhalb von Toilettenanlagen – zu urinieren.