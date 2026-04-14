Mordprozess am Landgericht Mann in Neuwied erstochen: Im Affekt oder mit Vorsatz? Rainer Claaßen 14.04.2026, 15:00 Uhr

i Am Landgericht Koblenz muss sich ein junger Mann aus Neuwied verantworten, weil er einen anderen Mann erstochen haben soll. Thomas Frey/dpa

Ein 18-Jähriger muss sich derzeit vor dem Landgericht Koblenz verantworten, für eine Tat mit Todesopfer, die er im Herbst 2025 in Neuwied begangen hat. Das Gericht will herausfinden, ob es ein geplanter Mord war oder eine Tat im Affekt?

Die Tat in der Neuwieder Innenstadt hat im vorigen Herbst stattgefunden: Nachdem ein junger Mann aus der Ukraine gemeinsam mit Freunden mit viel Alkohol und wohl auch anderen Drogen seinen 18. Geburtstag gefeiert hatte, soll es in den frühen Morgenstunden zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein.







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